AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar

29.01.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, İran'daki 15 yetkili ve 6 kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı. İnsan hakları ihlalleri nedeniyle.

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları komutanlarının da aralarında olduğu, İran merkezli 15 yetkili ve 6 kuruluşa daha yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Brüksel'de devam eden AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, İran İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İskender Mumini'nin yanı sıra İran yargı sisteminden Başsavcı Muhammed Muvahhidi ve hakim İman Afşari yaptırım listesine alındı.

Devrim Muhafızları komutanları ile polis ve Kolluk Kuvvetleri'nin üst düzey yetkilileri de listede yer aldı.

Söz konusu isimlerin barışçıl protestoların şiddetle bastırılması ve siyasi aktivistler ile insan hakları savunucularının keyfi biçimde tutuklanmasında rol aldığı belirtildi.

Bugünkü listede ayrıca, İran İnternet Alanındaki Ses ve Görüntü Medyaları Düzenleme Kurumu (SATRA), Seraj Siber Uzay Örgütü, Suç Teşkil Eden İçeriklerin Belirlenmesi Çalışma Grubu (WGDICC) ve bazı yazılım şirketleri de bulunuyor.

Ayrıca bu kurum ve şirketlerin çevrim içi sansür faaliyetleri yürüttüğü, sosyal medyada trol kampanyaları düzenlediği, yanlış ve yanıltıcı bilgi yaydığı ya da gözetim ve baskı araçları geliştirerek internet erişiminin yaygın şekilde kesintiye uğratılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 247 kişi ve 50 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB'ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:32
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:52:34. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.