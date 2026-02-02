AB\'den Rusya\'ya Yeni Yaptırımlar

AVURPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi sunacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini kaydederek, "Ukrayna'ya karşı acımasız savaşın dördüncü yılına yaklaşırken, Rusya savaş suçlarını ikiye katlamaya, sivil altyapıyı ve evleri hedef almaya devam ediyor" dedi.

Von der Leyen, ABD ve Kiev'le Ukrayna için refah çerçevesi hazırlama yönünde çalıştıklarını belirtti. Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketini çok yakında sunacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Bu, Rusya'yı barışa yönelik gerçek bir niyetle müzakere masasına oturması için baskıyı artırmakla ilgilidir" ifadelerini kullandı.