AB'den Suriye Ateşkesine Destek

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm taraflara hemen askeri faaliyetleri sonlandırmaları ve gerginliği azaltmaya yönelik alınan kararları uygulamaları çağrısı yaptıklarını kaydeden el Anouni, AB'nin, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

El Anouni, sivillerin korunmasının sağlanmasının yanı sıra güvenlik, sivil ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegre edilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna paralel olarak gerçek anlamda siyasi ve yerel katılımın sağlanması ve Kürtlerin haklarının korunması, Suriye'de geçiş sürecinin gerçekten kapsayıcı olabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Suriye'nin, uluslararası koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik taahhüdünü yenilemesini de memnuniyetle karşılıyoruz."

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olarak da el Anouni, sadece "sözlere değil eylemlere" baktıklarını belirterek, yaptırımların kaldırılmasının her zaman sahadaki gelişmelerle bağlantılı şekilde ilerlediğini dile getirdi.