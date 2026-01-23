AB'den Suriye'deki Terörist Tehditine Dikkat

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların akıbetinin büyük bir güvenlik endişesi oluşturduğunu, özellikle tutuklu DEAŞ'lıların firar ettiği iddialarının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

El Anouni, günlük basın toplantısında, AB'nin tarafları Suriye'nin kuzeydoğusunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çağırdığını yineledi.

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan vatandaşların geri dönmesini kabul etmeyeceklerine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine El Anouni, "Gelişen durumu dikkatle takip etmeye ve birçok ortakla birlikte, özellikle Hol ile Roj kamplarının ve diğer gözaltı tesislerinin güvenliği gibi kritik ve önemli bir konuya odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.

El Anouni, tüm tarafları güvenliği sağlamak için harekete geçmeye çağırdıklarını belirterek, "Aynı zamanda Küresel Koalisyon çerçevesinde DEAŞ'a karşı mücadeleye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Irak'ın Suriye'den transfer edilen DEAŞ tutuklularını kabul etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Sözcü, "Yabancı terörist savaşçılar, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan DEAŞ'a bağlı olanlarla ilgili sorun, büyük bir güvenlik endişesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çatışmalar sırasında DEAŞ tutuklularının son zamanlarda firar ettiği iddiaları son derece endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ mensubu teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, 21 Ocak'ta Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

Suriye hükümetinden bir yetkili, terör örgütü YPG/SDG'nin DEAŞ dosyasını daha fazla kaos ve terör yaratmak için kullanma ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etmişti.