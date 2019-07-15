Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı

7 saat önce

AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı, System.String[]
AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı...
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı Nazilerin sonunu getiren matematikçi Alan Turing, 50 sterlinlik banknotların yeni yüzü olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]