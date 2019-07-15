AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
7 saat önce
AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.
AB Dışişleri Bakanları Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:42
ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı Nazilerin sonunu getiren matematikçi Alan Turing, 50 sterlinlik banknotların yeni yüzü olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Suç duyurusunda bulunacağım