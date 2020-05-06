AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek - Son Dakika Ekonomi

AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 daralacağı öngörüsünde bulundu.

AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 daralacağı öngörüsünde bulundu.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar" raporunu yayımlandı.

"Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme" başlıklı raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7,4 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6,1 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5, Fransa'nın yüzde 8,2, İtalya'nın yüzde 9,5, İspanya'nın yüze 9,4, Hollanda'nın yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 7,2, Yunanistan'ın yüzde 9,7 ve Avusturya'nın yüzde 5,5 küçüleceği tahmin edildi.

AB'den ayrılan İngiltere'nin bu yıl yüzde 8,3, ABD'nin yüzde 6,5, Japonya'nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de yüzde 1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB'de yüzde 9, Avro Bölgesi'nde yüzde 9,6'yı bulacağı kaydedildi.

Mayıs varsayımı

Raporda, tahminlerin, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin mayıs ayından itibaren aşamalı biçimde kalkacağı varsayımına dayandığı belirtilerek, uygulanan tedbirlerin uzatılmasının GSYH'de tahminlerden daha yüksek oranda düşüşe neden olabileceği vurgulandı.

Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası iş birliğine zarar verebileceğine işaret edilen raporda, Kovid-19'un iş gücü piyasasında uzun süreli ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, AB ve İngiltere arasında Brexit geçiş sürecinin bitmesinin ardından gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin iki tarafın da büyüme tahminlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekildi.

"AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor"

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor. AB, bu yıl yüzde 7,4 daralacak." diye konuştu.

AB ülkeleri arasında ekonomik toparlanmanın dengeli biçimde gerçekleşmeyeceğini belirten Gentiloni, işsizlik oranlarında ciddi yükseliş beklediğini kaydetti.

Gentiloni, salgınla mücadele amacıyla hükümetlerin yüksek kamu harcamaları yaptığını, bu nedenle AB ülkelerinde kamu borç ve kamu açıklarının 2020'de artacağını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle AB'de ekonomik aktivitenin bir günde 3'te bir oranında azaldığını vurgulayan Gentiloni, salgının ekonomik etkilerinin uzun süre hissedileceğini aktardı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 20:11:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]