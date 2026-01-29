AB, İran Devrim Muhafızları’nı Terör Listesine Almayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, İran Devrim Muhafızları’nı Terör Listesine Almayı Planlıyor

29.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma yolunda olduğunu belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine dahil etmek için siyasi bir anlaşmaya doğru ilerlediklerini söyledi.

Tajani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantı gündeminde yer alan İran'la alakalı bir soru üzerine Tajani, "Devrim Muhafızları'nı terör örgütleri listesine dahil etmek için siyasi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz. Bugün siyasi bir karar verilecek sonra da önümüzdeki haftalarda somut bir karar alınacak. Ancak son haftalarda yaşananlardan sonra tüm ülkeler arasında büyük bir yakınlaşma olduğunu düşünüyorum. Bu kabul edilemez." dedi.

Tajani, Devrim Muhafızları'na, İranlı vatandaşlara saldırılardan sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulanması gerektiğini savunarak, onları terör örgütleri listesine almaktan yana olduklarını ifade etti.

İtalya'da gelecek hafta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin güvenlik tedbirlerine sahadan değil ama "masadan" destek vereceğinin ortaya çıkmasının ardından İranlı sporculara da Devrim Muhafızları'nın eşlik edeceğine dair haberlere ilişkin soru üzerine Tajani, "Milano-Cortina Olimpiyatları'ndaki İran heyetinde Devrim Muhafızlarının varlığına ilişkin bende böyle bir bilgi yok." yanıtını verdi.

İtalya'da geçen hafta "Harry" kasırgasının vurduğu ve ciddi maddi hasara yol açtığı, Kalabriya Bölgesi ile Sicilya ve Sardinya adaları için AB'den yardım istenip istenmeyeceği sorusuna da Tajani, Avrupa Dayanışma Fonu'ndan yardım talep etme fikrinin olduğunu kaydetti.

Tajani, İtalya'nın, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşında yanan ve 40 kişinin öldüğü barın işletmecilerinden Jacques Moretti'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına tepki olarak Bern Büyükelçisini istişareler için Roma'ya çağırmasına ilişkin bir soruya ise İsviçre ile aralarında diplomatik bir olay olmadığını ancak Crans-Montana'da yılbaşı akşamı yaşananlarla ilgili adaletin yerini bulmasını istedikleri yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İtalya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İran Devrim Muhafızları’nı Terör Listesine Almayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:18:04. #7.11#
SON DAKİKA: AB, İran Devrim Muhafızları’nı Terör Listesine Almayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.