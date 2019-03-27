Ab: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyoruz
32 dakika önce
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepeleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AB'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımamaktadır." - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:38 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar