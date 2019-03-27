Son Dakika Haberleri: Ab: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyoruz

Ab: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyoruz

32 dakika önce

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

Ab: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyoruz, System.String[]
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepeleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımamaktadır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

İsrail, Golan Tepeleri, Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ab: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]