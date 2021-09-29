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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova'yı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova'yı ziyaret etti Açıklaması

29.09.2021 16:59
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova'yı ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili kriz hakkında, "Tansiyonun düşürülmesi çok önemli. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmemiz önemli.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili kriz hakkında, "Tansiyonun düşürülmesi çok önemli. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmemiz önemli. Bu, sadece mevcut krizin çözümü için tek platform olan AB tarafından kolaylaştırılmış diyalog yoluyla olabilir." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, bugün de Kosova'yı ziyaret etti.

Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile görüşen von der Leyen, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kosova'nın katettiği ilerlemeden dolayı Kurti'yi tebrik ederek yolsuzlukla mücadele kapsamında yargıdaki reformların devam ettirilmesinde destek verdiğini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı etkilerin ardından ekonomik kalkınmaya yönelik finansal destek vermeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili krize de değinen von der Leyen, bununla ilgili endişesini ifade ederek "Tansiyonun düşürülmesi çok önemli. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmemiz önemli. Bu sadece, mevcut krizin çözümü için tek platform olan AB tarafından kolaylaştırılmış diyalog yoluyla olabilir. Temas halinde olmayı sürdüreceğiz çünkü Kosova'nın ilerlemesini görmek istiyorum ve bu sadece iş birliği yoluyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Başbakanı Kurti de Ursula ile görüşmede ekonomi ve yatırım odaklı konulara değindiklerini ifade ederek Kosovalılar için AB vize serbestisi, salgınla ilgili durum ve ülkenin kuzeyindeki olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kosova hükümetinin, 20 Eylül'den bu yana protesto düzenleyen kişiler ve özel polis birimlerinin bulunduğu Jarinje ve Bernjak ile ilgili henüz yeni bir karar almadığını belirten Kurti, "Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır krizi, Sırbistan'ın Jarinje ve Brnjak'tan başlayan başka bir devleti (Kosova'yı) kabul etmemesinden kaynaklanıyor. (Kosova'yı) Bu devleti, AB'nin 22 ve NATO'nun 26 ülkesi kabul ediyor. Kosova'nın bağımsızlığı bir gerçekliktir. Bunun kabul edilmesi, hem Sırplar hem Sırbistan hem de herkes için en iyisidir. Kosova'daki Sırplar aldığımız önlemler noktasında oldukça iş birlikçi. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı olan bir şahıs, geçen yüzyılın 90'lı yılları ağzıyla konuşuyor ve sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Sınıra tanklarla gelip Zubin Potok'taki Araç Kayıt Merkezi'ni havaya uçuramazsınız, ardından Rus büyükelçisini sınıra getiremezsiniz." dedi.

Kosova-Sırbistan sınırındaki Sırp silahlanmasına da değinen Kurti, Sırbistan'ın hem AB'den bağış aldığını "hem de silahsızlanacağına Rusya ve Çin'den silahlandığı görüşünü paylaştı.

Kurti, "araç plakalarında mütekabiliyet yada geçici plakaların iki yönlü kaldırılması" yönündeki yeni çözümü kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ziyaretleri

Batı Balkanlar turu kapsamında dün sırasıyla Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret eden von der Leyen, bölgenin geleceğinin AB'de olduğu mesajı vererek Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerini bir an önce başlamasına desteğini sundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesi sonrası basın toplantısında konuşan von der Leyen, Arnavutluk'un AB'ye üye olması için sıkı çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Rama da AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasına yönelik tüm sorumlulukları yerine getirdiklerinin ve AB ile müzakere masasına oturmayı beklediklerinin altını çizdi.

Arnavutluk ziyareti sonrasında Kuzey Makedonya'ya gelen von der Leyen, Başbakan Zoran Zaev'le görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecine değinen Von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın gerekli sorumlulukları yerine getirdiğini, artık sıranın AB'de olduğunu ve iki ülkeyle müzakerelerin en kısa zamanda başlatılmasını istediğini ifade etti.

Başbakan Zaev de AB'nin genişlemesine yönelik engelin kaldırılması yönündeki tüm gerekli adım ve reformları yaptıklarını belirterek Bulgaristan'ın bu yöndeki engeli kaldırmasını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği, Sırbistan, Ursula, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova'yı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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