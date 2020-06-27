AB Komisyonu yardımcısının Kıbrıs ziyareti krize yol açtı - Son Dakika

AB Komisyonu yardımcısının Kıbrıs ziyareti krize yol açtı

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rum yönetiminin engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçmedi.

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rum yönetiminin engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçmedi. Olaya tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu hayal kırıklığına neden olmuştur" dedi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Kıbrıs ziyareti kriz yarattı.Borrell, Rum yönetiminin engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçmedi. ?Olaya tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Akıncı, "Kıbrıs'taki iki toplumdan biri olan ve Avrupa Birliği'nin içerisinde var olmayı hedefleyen Kıbrıs Türk halkının lideri olarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs Türk tarafına zaman ayırmamasından duyduğum rahatsızlığı ifade etmek istiyorum" dedi.

AB İLE ÖRTÜŞMEYEN BİR HAREKET

"Sayın Borrell Rum tarafında yaptığı açıklamalarda AB'nin diyalog yoluyla çözümler üretmek için oluşturulduğunu ve Doğu Akdeniz'de kötüleşen durumdan çıkış yolu bulabilmek için Rum tarafının kaygılarını Kıbrıs'a gelip dinlemek istediğini kaydetmiştir" diyen Akıncı, "Ancak, diyalogdan ve çıkış yolu bulmaya yardımcı olmaktan bahsederken, Kıbrıs'ta diyaloğun asli taraflarından biri olan Kıbrıs Türk tarafının görüş ve önerilerini dinleme zahmetinde bile bulunmamıştır. AB değerleri ile de örtüşmeyen bu davranış kabul edilemez bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

"AKDENİZ DENKLEMİNDE TÜRKİYE DIŞLANAMAZ'

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk tarafını dışlayacak hiçbir adımın sorunların çözümüne yardımcı olmayacağını ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamayacağını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir kez daha tüm AB yetkililerinin dikkatine getirmek istiyorum. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesi hususunda AB samimi olarak olumlu bir rol oynamak istiyorsa, bu coğrafyada dışlayıcı değil kapsayıcı bir diplomasi uygulayarak işbirliği ortamı yaratılmasına katkı koymak zorundadır. Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlayarak çözüm üretmeye çalışmak, bölgemizin gerçeklerine ve aynı zamanda da ekonomik akla uygun değildir" ifadelerini kullandı.


- Lefkoşa
Avrupa Birliği, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB Komisyonu yardımcısının Kıbrıs ziyareti krize yol açtı - Son Dakika Dünya

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