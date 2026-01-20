AB Komisyonuna Gensoru Önergesi Tartışıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda milletvekilleri, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) tarafından Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu hakkında verilen gensoru önergesini görüştü.

Gensoru önergesinin ele alındığı oturumda AB Komisyonu adına konuşan Komisyonun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, parlamento ve üye ülkelerle diyalog kurmada kararlı olduklarını belirterek MERCOSUR ülkeleriyle yapılan anlaşma kapsamında hassas sektörleri korumak için "benzeri görülmemiş" önlemler aldıklarını kaydetti.

Sefcovic, MERCOSUR anlaşmasının Avrupa'nın küresel ticaret, yatırım ve tarım alanında "gücünü daha da artıracağını" ifade ederek, AP Genel Kurulu'nun anlaşma hakkında yapacağı oylama için milletvekillerini ikna etmeye çalışacaklarını aktardı.

Gensoru önergesini veren AP'deki üçüncü büyük siyasi grup aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri'nden Macar milletvekili Kinga Gal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in oturuma katılmama kararını eleştirerek, "Bu, sokaklarda protesto eden binlerce çiftçiye ve Avrupa'nın Vatanseverleri tarafından temsil edilen milyonlarca seçmene karşı bir saygısızlıktır." dedi.

Von der Leyen'in grubu Avrupa Halk Partisinden (EPP) Jeroen Lenaers ise önergeyi "siyasi sabotaj" olarak değerlendirerek, "Küresel bir fırtınanın ortasındayız. Bu, siyasi sabotaj için uygun bir zaman değil." dedi.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundan Kathleen van Brempt de dünyanın zor dönemden geçtiğini ve aşırı sağın böyle bir dönemde Avrupa'yı "bölmek ve izole etmek" istediğini ifade ederek, önergeye karşı oy kullanacaklarını belirtti.

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubu milletvekili Billy Kelleher de AB'nin yüzleştiği "dış tehditlere" karşı güçlü ve tutarlı yanıt verilmesi gerektiğini belirterek önergeye karşı oy kullanacaklarını söyledi.

Sol grubun eş başkanı Manon Aubry de AB Komisyonunu "demokrasiyi çiğnemekle" suçlayarak "Bayan von der Leyen çok fazla zarar verdi ve gitmesi gerekiyor. Ancak aşırı sağ da bir alternatif değil." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili benzer oylamalarla karşılaşmış ancak her defasında güven tazelemişti.

Von der Leyen ve 26 üyeden oluşan ekibi, daha önceki güvensizlik oylaması tartışmalarında, "birlik" görüntüsü verme amacıyla tam kadro hazır bulunmuştu.

Bu kez görüşülecek gensoru önergesi, MERCOSUR ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmasında, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas etmesi" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almaması gerekçelerine dayanıyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyonun istifa etmesi gerekecek. Ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor.

Oylama, 22 Ocak'ta yapılacak.