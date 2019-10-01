Son Dakika Haberleri: AB mahkemesinden "çerez" kararı
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AB mahkemesinden "çerez" kararı

15 dakika önce

Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.

AB mahkemesinden

Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, internetteki çerezlerle ile ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir internet kullanıcısının cihazında çerezlerin saklanmasına önceden işaretlenmiş bir kutucuk aracılığıyla onay vermesinin geçerli olmadığına hükmetti.

Kararda, "Çerezleri saklamak için internet kullanıcılarının aktif biçimde rızası gereklidir. Bu nedenle önceden işaretlenmiş bir onay kutusu yeterli olmaz." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, servis sağlayıcıların kullanıcılara, ilgili bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve üçüncü tarafların bunlara erişip erişemeyecekleri konusunda da bilgi vermesi gerektiğine karar verdi.

Çerezler, ziyaret edilen internet sitelerinin kullanıcı cihazlarında depoladıkları bilgilerdir.

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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