AB'nin Gazze Tepkisi Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'nin Gazze Tepkisi Yetersiz

27.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raportörü Katrougalos, AB'nin Gazze'deki soykırıma tepkisini eleştirdi, insani yardımlar gerekli.

Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'deki soykırıma Ukrayna'ya verdiği kadar güçlü tepki vermediğini belirterek, "Bunun ötesinde Filistinlilerle dayanışmayı cezalandıran Avrupa ülkeleri de var." dedi.

Katrougalos, Gazze'deki ateşkes süreci ve insani yardımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırıları "uluslararası hukuk düzenine karşı nispeten bir küçümseme örüntüsü" olarak niteleyen Katrougalos, BM Güvenlik Konseyinin Gazze için ABD'nin planını kabul ettiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'a açık çek vermediğini söyledi.

Katrougalos, Davos'ta imza töreni yapılan Gazze için Barış Kurulu Şartı'nın iki farklı yapısıyla bir nevi BM Güvenlik Konseyinin yerine geçtiğini belirterek, "Uluslararası hukukun tüm yönlerine ısrar etmeliyiz. Bu, her şeyden önce insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerektiği anlamına gelir. Ters yönde adımlar atıldığını gördük. İsrail kararıyla 37 yardım kuruluşunun Gazze'ye ulaşması yasaklandı." ifadelerini kullandı.

İlk kez İsrail ile ABD arasında göreceli bir sürtüşme de yaşandığına işaret eden Katrougalos, bunun nasıl ilerleyeceğini bilmediğini ancak sadece Trump'ın buna karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Katrougalos, özellikle ABD gibi güçlü devletlerin uluslararası hukuk düzenine karşı tutumunun tartışıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef AB de Gazze soykırımına Ukrayna'ya verdiği kadar güçlü tepki vermedi. Bunun ötesinde Filistinlilerle dayanışmayı cezalandıran Avrupa ülkeleri de var. Örneğin, Birleşik Krallık'ta terörle bağlantısı olmayan Filistin örgütlerini desteklemek artık suç sayılıyor."

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail tarafından Filistin topraklarının işgalinin başlı başına hukuka aykırı olduğuna dair çok önemli bir karar aldığını hatırlatan Katrougalos, ülkelerin, bu toprakları ele geçiren İsrail ile hiçbir şey olmamış gibi etkileşime devam etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Artık kamuoyunda Gazze'de soykırım yapıldığı konusunda genel fikir birliği var"

Katrougalos, "Avrupa'da, ABD'de ve diğer bölgelerde de kitlesel gösteriler gördük. Bence artık kamuoyunda Gazze'de soykırım yapıldığı ve bir şeyler yapılması gerektiği konusunda genel fikir birliği var. Dolayısıyla gelecekte kamuoyunun bu hissinin devletler tarafından somut eylemlere dönüşeceğine dair iyimserim çünkü hükümetlerin kamuoyunu ne kadar süreyle göz ardı edebileceklerinin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşan seçimler nedeniyle Gazze'deki saldırıları sürdürmek istediğinin açık olduğunu vurgulayan Katrougalos, ateşkesin uygulanmasında büyük eksiklikler olduğuna dikkati çekti.

Katrougalos, Gazze'ye bu süreçte ulaşacak insani yardımların artacağıyla ilgili tahminde bulunmak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydederek, "Neler olduğunu görmeli ve sadece görmekle yetinmemeliyiz. Filistinlilere destek çabalarına katılmamız gerekli. Hükümetlerimizi sadece Filistinlileri değil, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti savunacak bir pozisyon benimsemeye de zorlamalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin Gazze Tepkisi Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:28:36. #.0.5#
SON DAKİKA: AB'nin Gazze Tepkisi Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.