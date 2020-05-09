AB Türkiye Delegasyonundan, 9 Mayıs Avrupa Günü için dijital kutlama programı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, tüm Türk ve Avrupa vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ederek, "Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, AB'ye tam üyelik demektir. Türkiye, önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak AB'ye tam üye olabilecek niteliklere sahiptir. Bu süreci hızlı bir şekilde ilerleteceğiz." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu, Youtube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın ve düzenlediği çevrim içi etkinliklerle AB Günü'nü kutladı.

Programda, bu gün dolayısıyla mesajını paylaşan AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye'nin, AB'ye aday ülke ilan edildiği 1999'dan bu yana AB Günü'nün kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafyası, tarihi, ekonomisi, ticareti, sporu ve sanatıyla Avrupa'nın geçmişinde yer aldığı gibi geleceğinde de yer alacağına işaret eden Kaymakcı, "Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, AB'ye tam üyelik demektir. Türkiye, önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak AB'ye tam üye olabilecek niteliklere sahiptir. Bu süreci, hızlı bir şekilde ilerleteceğiz." diye konuştu.

"Burada Avrupai bir ülke görüyorum"

Dijital etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Türkiye ile AB arasındaki yakın diyalog ve iş birliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de 4 yıldır yaşayan birisi olarak modern yapısı ve ekonomisi, altyapısı, insanların çalışma ve düşünce tarzıyla burada Avrupai bir ülke görüyorum." ifadesini kullandı.

Berger, sürecin ilerlemesi için halledilmesi gereken konular bulunduğuna değinerek, taraflar arasındaki ilişkilerin temellerinin sağlam olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, AB'li yetkililerle AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla tebrik mesajlarını paylaştı. AB Gençlik Orkestrası'nın "Müzik Aracıyla Umut" konseri, dijital söyleşiler ile siyaset, sanat ve akademi dünyası temsilcilerinin kutlama mesajları da yer aldı.