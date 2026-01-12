AB ve Çin Elektrikli Araç İthalatında Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
Ekonomi

AB ve Çin Elektrikli Araç İthalatında Anlaşmaya Vardı

12.01.2026 14:16
AB ve Çin, ithal elektrikli araçların fiyatlandırılması için çerçeve anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, bir süredir iki taraf arasında anlaşmazlığa konu olan Çin'den ithal elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda çerçeve anlaşmaya vardı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma uyarınca AB Komisyonunun, Çinli ihracatçılar için "Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge" yayınlayacağı belirtildi.

Böylece bu konudaki kaygılara Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun şekilde yanıt verilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, Kılavuz Belge'nin her fiyat taahhüdü önerisinin, aynı yasal kritere göre, objektif ve adil şekilde değerlendirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, çerçeve anlaşmanın Çin menşeli bataryalı elektrikli binek araçları (BEV) kapsadığı ifade edildi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış ve soruşturma sonunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergiler getirme kararı almıştı.

AB daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yalnızca standart yüzde 10 vergi uygularken karar sonrası farklı üreticilere yüzde 7,8 ila yüzde 35,3 ek gümrük vergileri getirilmişti.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD'ye yüzde 17, Geely'ye yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirileceği bildirilmişti.

Söz konusu tarifelerle AB ülkeleri, Çin'in yükselen elektrikli araç üretimine karşı ulusal sanayilerini korumak için gümrük duvarlarını yükseltme yoluna gitmişti.

Kaynak: AA

15:05
