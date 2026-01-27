AB ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan, ilişkileri derinleştirme hedefiyle, yaklaşık yirmi yıldır kesintili şekilde sürdürülen müzakerelerin ardından bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşma, 27 AB üyesi ülke ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan arasında malların serbest ticaretine olanak sağlayacak.

AB ve Hindistan arasındaki zirve kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında, "Başardık, tüm anlaşmaların anasını hayata geçirdik" dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Anlaşma, 27 AB üyesi ülke ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan arasında malların serbest ticaretine olanak sağlayacak. Taraflar birlikte küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 25'ine denk gelen iki milyar kişilik bir pazarı temsil ediyor.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının, gümrük vergilerini önemli ölçüde düşürmesi ve her iki taraf için pazar erişimini genişletmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu, anlaşma kapsamında kimyasallar, makine ve elektrikli ekipmanlar ile uçak ve uzay araçlarının büyük bölümünde gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Halihazırda yüzde 110'a kadar çıkan motorlu taşıt vergileri ise 250 bin araçlık bir kota kapsamında yüzde 10'a düşürülecek.

Anlaşma, otomobiller, makineler ve tarım-gıda ürünleri gibi Avrupa mallarının Hindistan pazarına giriş maliyetlerini düşürecek. Brüksel, mutabakatın yatırım akışlarını destekleyeceğini, Avrupa pazarlarına erişimi iyileştireceğini ve tedarik zinciri entegrasyonunu derinleştireceğini belirtti.

Yeni Delhi ise tekstil, deri, deniz ürünleri, el sanatları, değerli taşlar ve mücevherler başta olmak üzere ihracatının neredeyse tamamının AB pazarına avantajlı erişim elde edeceğini açıkladı.

Çay, kahve, baharatlar ve işlenmiş gıdalar anlaşmadan fayda sağlayacak ürünler arasında yer alırken; Hindistan hükümeti süt ürünleri, tahıllar, kümes hayvanları, soya küspesi ile bazı meyve ve sebzeler gibi hassas sektörlerin koruma altına alındığını bildirdi.

Taraflar ayrıca, profesyonellerin kısa vadeli seyahatlerini kolaylaştıran bir düzenleme çerçevesi üzerinde de uzlaştı. Modi, "Bu, Hindistan'ın bugüne kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasıdır. Çiftçilerimiz ve küçük işletmelerimiz için Avrupa pazarına erişimi kolaylaştıracak; imalat ve hizmet sektörlerini güçlendirecek, yenilikçi ortaklıkları artıracaktır" dedi.