Abant'a Yoğun İlgi
1 saat önce
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tatilciler, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat parkı'na akın etti.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tatilciler, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat
parkı'na akın etti. Kar
yağışı ve soğuk havaların ardından Abant'ta hava sıcaklığı 12 santimetreye çıktı. Güneşli
havayla birlikte tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen bazı tatilciler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan Abant Gölü'nün yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.
Bazı tatilciler ise tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve poşet ve kızaklarla kar üzerinde kayarak çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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