Abant'ta, yamaç paraşütü - Son Dakika

Abant'ta, yamaç paraşütü

12.10.2020 11:56
Abant'ta, yamaç paraşütü, System.String[]

BOLU'da, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen sonbahar kampına katılan pilotlar, yamaçlardan havalanarak eşsiz manzara eşliğinde yamaç paraşütü ile uçmanın keyfini çıkardı.

BOLU'da, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen sonbahar kampına katılan pilotlar, yamaçlardan havalanarak eşsiz manzara eşliğinde yamaç paraşütü ile uçmanın keyfini çıkardı.Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından Abant Tabiat Parkı'nda sonbahar kampı düzenlendi. Farklı şehirlerden gelerek Abant'ta buluşan pilotlar arazi araçlarıyla uçuşun yapılacağı zirveye çıktılar. Zorlu yolları aşan pilotlar uçuş için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Çepni yaylasındaki tepesinden havalandılar. Sonbahar ayının gelmesiyle yaprakların sararmaya başladığı tabiat parkı pilotlara görsel bir şölen sundu. Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar ve beraberindeki pilotlar arka arkaya havalanarak tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde yamaç paraşütüyle uçmanın heyecanını yaşadı. Bazı pilotlarda çocuklarıyla birlikte ikili uçuşlar gerçekleştirdi. Tabiat parkının kartpostallık manzaraları pilotların kameralarıyla gökyüzünden çekilen görüntülere yansıdı.


Yamaç Paraşütü, Abant Tabiat, Sonbahar, Abant, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abant'ta, yamaç paraşütü - Son Dakika

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