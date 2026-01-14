ABD, 75 Ülkenin Göçmen Vize İşlemlerini Askıya Aldı - Son Dakika
ABD, 75 Ülkenin Göçmen Vize İşlemlerini Askıya Aldı

14.01.2026 22:18
ABD, sosyal yardım alan 75 ülkenin göçmen vizelerini askıya alacak. Karar 21 Ocak'ta başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Göçmenlerinin ABD halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alınacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülke için göçmenlere yönelik vize işlemlerini askıya alacağını doğruladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göçmenlerinin ABD halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alacak" dedi.

Söz konusu askıya alma kararının göçmenlerin ABD halkına maddi yük olmayıncaya kadar devam edeceğini aktaran Bakanlık, "Bu askıya alma Somali, Haiti, İran ve Eritre dahil olmak üzere, göçmenleri genellikle ABD'ye vardıklarında kamu yükü haline gelen düzinelerce ülkeyi etkiliyor. ABD halkının cömertliğinin artık suistimal edilmemesini sağlamak için çalışıyoruz. Trump yönetimi için ABD her zaman ilk sıradadır" dedi.

Bakanlık, vize işlemleri askıya alınacak tüm ülkeleri ya da söz konusu kararın ne zaman yürürlüğe gireceğini açıklamadı. ABD basınında yer alan haberlerde, kararın 21 Ocak'ta yürürlüğe gireceği ve söz konusu ülkeler arasında Rusya, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland'ın da yer aldığı belirtilmişti. - WASHINGTON

