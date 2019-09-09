ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal
56 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu
Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:30
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