Son Dakika Haberleri: ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal

56 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Rafael Nadal, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, final maçında 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.


New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dmitri Medvedev, Rafael Nadal, Tenis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:30 
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