ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı

30.06.2022 23:57
ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı

NEW ABD Adalet Bakanlığının, "cinsel saldırı" mağdurlarına yönelik muamelesi konusunda New York Polis Departmanına (NYPD) soruşturma açtığı açıklandı.

NEW ABD Adalet Bakanlığının, "cinsel saldırı" mağdurlarına yönelik muamelesi konusunda New York Polis Departmanına (NYPD) soruşturma açtığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, NYPD Özel Mağdurlar Biriminin cinsiyete dayalı bir uygulama yapıp yapmadıkları konusunu, bazı raporları inceledikten sonra kapsamlı bir şekilde araştırma gereğini duyduklarını belirtti.

Clarke, "Adalet Bakanlığına ulaşan bilgilere dayanarak, NYPD'nin Özel Mağdurlar Biriminin toplumsal cinsiyete dayalı bir polislik modeli veya uygulaması yapıp yapmadığını araştırmak için önemli gerekçeler görüyoruz. Cinsel saldırılara maruz kalanlar, polis departmanlarından etkili ve mağdur merkezli soruşturmalar bekleme hakkına sahip olmalı." ifadesini kullandı.

Soruşturma, NYPD'nin "cinsel saldırı" suçlarının incelenmesinde yıllarca yetersiz uygulamalara ilişkin raporların ve cinsel taciz mağduru iki kadının NYPD'nin ilgili biriminin kendilerine kötü davrandığını iddia ettiği 2019 tarihli davanın ardından geldi.

Soruşturma dosyasına göre bir kadın, ilişkisi olduğu erkeğin tecavüzüne uğradığına dair raporu görmezden gelerek bunu bir "cinsel saldırı" suçu yerine "anlaşmazlık" olarak kaydeden dedektiflerden şikayet ederken diğer bir kadın, kaçırılma ve toplu tecavüze uğrama hikayesinin aylarca büyük ölçüde yanlış ele alındığını iddia etti.

Bakanlık yetkilileri, NYP'nin ilgili biriminin konuyla ilgili hata ve eksiklikleri hakkında bilgi edinmek için bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla iletişime geçeceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı ABD'de kürtaj gerginliği devam ediyor ABD'de kürtaj gerginliği devam ediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Adalet Bakanlığı, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 00:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, New York Polis Teşkilatının Özel Mağdurlar birimine soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement