ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı

26.04.2022 19:38
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ve Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirildi.

Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir." bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.??????

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Kaynak: AA

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