Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi Kararı Hakkında, "Bu Bir...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi Kararı Hakkında, "Bu Bir...

1 saat önce

IHAAW135501-SIY/16-02-2019- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Askerlerinin Suriye'den Çekilmesi Kararı Hakkında,
IHAAW135501-SIY/16-02-2019

- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" dedi. 16.02.2019 13: 55: 01 TSI
NNNN - MÜNİH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

Politika
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