ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat Ayı Sonunda Görevinden Ayrılarak...
4 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 01:31 Kaynak: AA
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