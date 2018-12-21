Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat Ayı Sonunda Görevinden Ayrılarak...

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat Ayı Sonunda Görevinden Ayrılarak...

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat Ayı Sonunda Görevinden Ayrılarak..., System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 01:31 Kaynak: AA

James Mattis, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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