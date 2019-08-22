ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisinin Çin ile dış ticaretteki dengesizlikle mücadele için “seçilmiş birisi” olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisinin Çin ile dış ticaretteki dengesizlikle mücadele için "seçilmiş birisi" olduğunu söyledi. Trump'ın esprili bir şekilde de olsa bu sözlerle kendisine 'Mesihlik' atfettiği yorumlarına neden oldu.
Öte yandan Çin ile yaşanan "ticaret savaşının" ABD ekonomisine de zararları olacağını kabul eden Trump, bununla birlikte ülke ekonomisinde gerileme olacağı eleştirilerine karşı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30
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