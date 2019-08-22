Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim
Son Dakika Dünya Haber

ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim

29 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisinin Çin ile dış ticaretteki dengesizlikle mücadele için “seçilmiş birisi” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisinin Çin ile dış ticaretteki dengesizlikle mücadele için "seçilmiş birisi" olduğunu söyledi. Trump'ın esprili bir şekilde de olsa bu sözlerle kendisine 'Mesihlik' atfettiği yorumlarına neden oldu.


Öte yandan Çin ile yaşanan "ticaret savaşının" ABD ekonomisine de zararları olacağını kabul eden Trump, bununla birlikte ülke ekonomisinde gerileme olacağı eleştirilerine karşı çıktı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akar-Esper görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama: Güvenli bölge planı uygulanacak
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan kendisi için 'Mesih' benzetmesi: Seçilmiş birisiyim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]