ABD Büyükelçiliği: PKK'ya Karşı Yürütülen Operasyonlarda Türk Askerlerinin Hayatlarını Kaybetmesinden Üzüntü Duyduk - Son Dakika
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ABD Büyükelçiliği: PKK'ya Karşı Yürütülen Operasyonlarda Türk Askerlerinin Hayatlarını Kaybetmesinden Üzüntü Duyduk

25.05.2022 16:06
ABD Büyükelçiliği: PKK'ya Karşı Yürütülen Operasyonlarda Türk Askerlerinin Hayatlarını Kaybetmesinden Üzüntü Duyduk

ABD Büyükelçiliği şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “ABD Büyükelçiliği olarak, PKK’ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletir, yararlılara acil şifalar dileriz” denildi.

ABD Büyükelçiliği şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, PKK'ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletir, yararlılara acil şifalar dileriz" denildi.

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

"ABD Büyükelçiliği olarak, PKK'ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletir, yararlılara acil şifalar dileriz."

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Kaynak: ANKA

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