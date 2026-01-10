ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye'ye Ziyaret - Son Dakika
Politika

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Suriye'ye Ziyaret

10.01.2026 20:30
Büyükelçi Barrack, Suriye Devlet Başkanı ile Halep'teki çatışmaları ve Suriye'nin geçiş sürecini görüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara ile görüştü. "ABD, Suriye'nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve Suriye hükümetine ülkeyi istikrara kavuşturma çabalarında desteğini sunmaktadır" diyen Büyükelçi Barrack, Halep kentinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır. Şiddet, Suriye'nin devrik lideri Esad rejiminin düşüşünden bu yana kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski taşımakta ve dış müdahalelere davetiye çıkarmaktadır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Barrack, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi. Temaslarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Barrack, "ABD Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberlerindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdim. Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek daha geniş yolu ele aldık. Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için 'dönüm noktası' niteliğinde bir fırsat olarak görüyor. ABD hükümeti, Suriye'nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve Eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine ülkeyi istikrara kavuşturma, ulusal kurumları yeniden inşa etme ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah yönündeki beklentilerini karşılama çabalarında desteğini sunmaktadır" dedi.

"Tarafları diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz"

ABD'li Büyükelçi, Suriye hükümetinin SDG mensuplarının ulusal kurumlara dahil edilmesine yönelik bir çerçeve sunan Mart 2025 anlaşmalarına bağlılığını yeniden teyit ettiğini vurgularken, Halep'teki son gelişmeleri de değerlendirdi. Barrack, "Anlaşmanın hükümlerini zorlar nitelikte görünen son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır. Tüm tarafları azami itidali göstermeye, derhal çatışmaları durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Şiddet, dış müdahalelere davetiye çıkarmaktadır"

Barrack, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hükümeti döneminde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, taraflar arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Büyükelçi, "Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski taşımakta ve hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmeyen dış müdahalelere davetiye çıkarmaktadır. Bakan Rubio'nun ekibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında temasları kolaylaştırmaya hazırdır. Bu, Suriye'nin birliğine saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini gözeten ve tek meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Nihai hedef, kendi sınırlarında ve komşularıyla birlikte barış içinde eşitlik, adalet ve fırsatların tüm halkına sunulduğu egemen ve birleşik bir Suriye'dir. Suriye'nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve onu gerçeğe dönüştürmek için gerekli iş birliği ve yardımı sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

