ABD'de 17 yıl aradan sonra üçüncü federal mahkum da idam edildi - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesinin, 17 yıl aradan sonra ölüm cezasına çarptırılan 4 federal mahkumun idam edilmesinin önünü açması sonrasında üçüncü idam da gerçekleşti.

ABD Hapisaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Dustin Lee Honken adlı mahkumun dün Indiana eyaletindeki Terre Haute Federal cezaevinde yerel saat ile 16.36'da idam edildiği bildirildi.

Honken 1993'te yürüttüğü uyuşturucu operasyonunu gizlemek için 5 kişiyi öldürmekten tutuklanmış 2005'te de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Honken'den önce de salı günü Daniel Lewis Lee, perşembe günü de Wesley Ira Purkey adlı diğer iki federal mahkum da idam edilmişti.

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmıştı.

Bunun üzerine, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, 13 Temmuz'da aldığı kararla Adalet Bakanlığına "4 federal mahkumun idamını ertelemesi" talimatı vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmüş ve Yüksek Mahkeme 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "idamların planlandığı gibi yapılabileceğini" duyurmuştu.