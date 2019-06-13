Son Dakika Haberleri: ABD'de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi
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ABD'de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi

3 saat önce

– ABD'de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı.

ABD'de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi, System.String[]
– ABD'de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. 4 eve daha sıçrayan yangın güçlükle söndürülürken; polis, bir kişiyi 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına aldı.


 

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Hermosa Beach şehrinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. Yerel saat ile yaklaşık 02: 00 civarı çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederken, sahil kıyısındaki evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle yangın, 4 eve daha sıçradı. Yangın, 75 itfaiye görevlisinin saatler süren çalışması sonrası söndürülürken, olayda bir itfaiye görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.


 

Yetkililerin yaptığı açıklamada olay nedeniyle soruşturma başlatıldığı; 'kundaklama' şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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