ABD'de 3 katlı evde çıkan yangın güçlükle söndürülebildi
3 saat önce
– ABD'de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
– ABD'de inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. 4 eve daha sıçrayan yangın güçlükle söndürülürken; polis, bir kişiyi 'kundaklama' şüphesiyle gözaltına aldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Hermosa Beach şehrinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı bir evde yangın çıktı. Yerel saat ile yaklaşık 02: 00 civarı çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ederken, sahil kıyısındaki evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle yangın, 4 eve daha sıçradı. Yangın, 75 itfaiye görevlisinin saatler süren çalışması sonrası söndürülürken, olayda bir itfaiye görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Yetkililerin yaptığı açıklamada olay nedeniyle soruşturma başlatıldığı; 'kundaklama' şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı
Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi
Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu