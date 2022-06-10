Olay gününe ilişkin daha önce ortaya çıkmayan görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığı oturumda, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump 'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner ile dönemin Adalet Bakanı William Barr gibi isimlerin Kongreye verdiği ifadelerden kısa bölümler de yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını'nı soruşturan komite halka açık oturum yaptı - Son Dakika

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