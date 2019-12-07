Son Dakika Haberleri: ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında
Son Dakika Dünya ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında - Son Dakika Dünya

ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.

ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.


17 yaşındaki anne Alexus Lorreine Taylor ve 43 yaşındaki büyükanne Laure Ann Taylor, perşembe günü, bebeğin ölümüne ilişkin ölüme sebebiyet verme ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:44 
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