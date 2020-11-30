ABD'de başkan seçilen Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın ofisi, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, çalışma ekibini şekillendirmeye başladı. Biden, kampanya sürecinde söz verdiği gibi üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın basın ekibinin liderleğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak.Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

"KADINLARDAN OLUŞAN İLK BEYAZ SARAY İLETİŞİM EKİBİ"

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray İletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, işlerine çeşitli perspektifler ve paylaştıkları bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak" dedi.