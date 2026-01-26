ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 5,3 Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 5,3 Artış Gösterdi

26.01.2026 17:22
Kasım 2025'te ABD'de dayanıklı mal siparişleri, piyasa beklentilerini aşarak yüzde 5,3 arttı.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artarak 323,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinin tutarının yüzde 3,1 artması yönündeydi.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl ekimde yüzde 2,1 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler geçen yıl kasımda yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 6,6 yükseldi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

