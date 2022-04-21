ABD'de Florida meclisi, Walt Disney eğlence merkezinin "özerkliğini" feshetti - Son Dakika
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ABD'de Florida meclisi, Walt Disney eğlence merkezinin "özerkliğini" feshetti

21.04.2022 21:47
ABD'de Florida meclisi, Walt Disney eğlence merkezinin "özerkliğini" feshetti

ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, eyalette bulunan ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısına onay verdi.

ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, eyalette bulunan ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısına onay verdi.

Tasarının Florida Valisi Ron DeSantis tarafından onaylanması halinde, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın planlama yetkisinin elinden alınacağı ve eyalete daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağı belirtildi.

Walt Disney World ise kuruluşunda kendilerine sağlanan özerkliğin feshedilmesi ile şirketin ve yatırımlarının nasıl etkileneceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Vali DeSantis'in tasarıyı imzalamasından sonra Walt Disney World'un özerkliğinin Haziran 2023'te sona ereceği kaydedildi.

ABD medyasında çıkan haberlerde, şirketin, eyaletteki LGBT politikalarına yönelik eleştirileri ve Demokratları desteklemesi üzerine eyaletin Cumhuriyetçi yönetimi ile aralarının açıldığı şeklinde yorumlara yer verildi.

1960'larda Reedy Creek İyileştirme Bölgesi olarak bilinen 27 bin dönümlük alana, arazinin planlama ve geliştirilmesi konusunda kendilerine sağlanan ayrıcalık ile kurulan Walt Disney World eğlence merkezinin yaklaşık 60 bin çalışanının bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Florida meclisi, Walt Disney eğlence merkezinin 'özerkliğini' feshetti - Son Dakika


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