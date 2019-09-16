Son Dakika Haberleri: ABD'de General Motors çalışanları greve gitti
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ABD'de General Motors çalışanları greve gitti

1 saat önce

ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

ABD'de General Motors çalışanları greve gitti, System.String[]

ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

İşçiler ülke genelinde şirkete ait 33 fabrika ve 22 depoda iş bıraktı.

UAW Başkan Yardımcısı Terry Dittes, 4 yıllık yeni toplu sözleşme için yürütülen pazarlıklarda ücretler ve sağlık sigortası konularında anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Dittes, toplu sözleşme pazarlıklarının yarın yeniden başlayacağını kaydetti.

Sendika üyesi 49 bin işçiyi kapsayan grev, sendikanın 2007'de yaptığı 2 günlük iş bırakma eyleminden bu yana yaptığı ilk ulusal eylem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
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