ABD'de gıda fiyatlarındaki artış, dar gelirlilere yardım eden kuruluşları zorluyor - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte kırılan tedarik zinciri ve yükselen fiyatlar nedeniyle, dar gelirlilere gıda desteği veren yardım kuruluşları da sıkıntıya girdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle, ABD'de gelir kaybı yaşayan ailelerin taleplerini karşılamakta zorlanan yardım kuruluşlarının, ülkede artan gıda fiyatları ve sarsılan tedarik zinciri yüzünden daha fazla sorunla mücadele etmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Özellikle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların maliyetlerin yükselmesine neden olduğu, bazı temel gıda fiyatlarının bir yıl öncesine göre neredeyse ikiye katlandığı bildirildi.

ABD genelinde 200'den fazla şubesi olan gıda yardım kuruluşu Feeding America'nın işletme müdürü Katie Fitzgeraid, "Salgının getirdiği benzeri görülmemiş talebi karşılamak için çalışan gıda bankaları, eskisinin iki ila üç katı olan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacaktır." dedi.

Fitzgeraid, bağışlanan gıdaların taşınmasının da eskisine göre daha maliyetli olduğunu, fabrika ve limanlardaki darboğazın her türlü malın elde edilmesini zorlaştırdığını söyledi.

ABD'nin en pahalı bölgelerinden San Francisco'da Alameda İlçesi Halk Gıda Bankası isimli kuruluşun direktörü Michael Altfest, aylık 2 bin ton gıda dağıtmak için 1 milyon dolar harcadıkları, salgın öncesinde ise bu paranın dörtte biriyle 1200 ton gıda alabildikleri bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Kovid-19 salgını öncesi Asya'dan gemilerle gelen bir konteyner mal için ortalama 4 bin dolar ödenirken bu rakamın günümüzde 18 bin dolara yükseldiği kaydedildi.