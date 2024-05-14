Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Aydın\'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da evine doğru gitmekte olan 48 yaşındaki Aylin Pekin silahlı saldırıya uğradı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

14.05.2024 01:33
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda Aylin Pekin adlı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

EVİNE DOĞRU GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sultanhisar, Pekin, Aydın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce: Ülkede 44 milyon ateşli silahın 4 milyonu ruhsatlı. Kalan 40 milyo n kimlerde nasıl temin edilmiş belli değil . 18 1 Yanıtla
    Gk Gs: ya saydın ki bu istatistiği biliyorsun. ya kafandan attın laf olsun diye. Ya da son ihtimal 40 milyonun nereden geldiği nasıl temin edildiğini biliyorsun 5 4 Sabri İnce: İki gün önce ki haber türk de ki oturumu izlersen ,kafadan atmadığımı anlarsınız. 3 1 Gk Gs: peki her haberin doğru olduğunu düşünen insan sanada günaydın 0 1 Sabri İnce: Gk GS. caddede sokakta gördüğün her on kişiden beşi silahlı ,senin gibi uyur gezerler kendini uyanık sanıyor. Başına bu tür olay geldiğinde uyanırsın. 0 0
  • efe ekmen: bu kadar insan silahı nasıl temin ediyor bunları irdelesin güvenlik güçleri 6 0 Yanıtla

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