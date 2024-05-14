Aydın\'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sabri İnce:

Ülkede 44 milyon ateşli silahın 4 milyonu ruhsatlı. Kalan 40 milyo n kimlerde nasıl temin edilmiş belli değil .

18 1 Yanıtla

Gk Gs: ya saydın ki bu istatistiği biliyorsun. ya kafandan attın laf olsun diye. Ya da son ihtimal 40 milyonun nereden geldiği nasıl temin edildiğini biliyorsun 5 4

Sabri İnce: İki gün önce ki haber türk de ki oturumu izlersen ,kafadan atmadığımı anlarsınız. 3 1

Gk Gs: peki her haberin doğru olduğunu düşünen insan sanada günaydın 0 1