ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı - Son Dakika

ABD'de İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz ettiği ve beyazların üstünlüğünü savunduğu için 2017'deki ırkçılık karşıtı protestoların hedefi olan General Robert E. Lee ve General Robert E Lee ve General Thomas Stonewall Jackson'ın heykelleri kaldırıldı.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde bulunan General Robert E. Lee ve ve General Thomas Stonewall Jackson'ın heykelleri yıllarca süren tartışmaların ve yasal mücadelenin ardından kaldırıldı. Heykellerin kaldırılması ile ilgili çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlatılırken, sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Heykellerin bulunduğu parkın çevresinde polis güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda kişi heykellerin kaldırılmasını izlemek için parka akın etti. Heykellerin vinçle kaldırıldığı anlarda ise kalabalık tezahürat yaptı.

Charlottesville Belediye Başkanı Nikuyah Walker yaptığı konuşmada, heykellerin yıkılması ile Charlottesville, Virginia ve ABD'nin ekonomik kazanç için siyahileri yok etme günahıyla yüzleşmesine yardım etme hedefine bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.

"ABD'nin beyaz üstünlüğüne müsamaha gösterdiği yönünde bir izlenim oluşuyor"

Take 'Em Down Cville adlı aktivist topluluğu ise generallere ait heykellerin şehir merkezindeki kamusal alanda durdukları sürece ABD'li toplumun "beyaz üstünlüğüne" müsamaha gösterdiği yönünde bir izlenim oluştuğunu ifade etti.

Parktaki kalabalıktan Jim Henson, tarihi bir olaya tanık olduklarını kaydederek, Charlottesville'in destanın bir sonuca vardığını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

"Çok uzun zaman aldı"

General Lee'nin heykelinin kaldırılması için 2016 yılında dilekçe yazan ve şu anda Virginia Üniversitesi'nde öğrenci olan siyahi lise öğrencisi Zyahna Bryant, heykellerin kaldırılmasının çok uzun zaman aldığını dile getirdi.

Bugünkü çalışmalar kapsamında sadece 2 heykel kaldırılırken, taş kaideler şimdilik yerinde kalacak. Kent Konseyi, heykellerle ilgili nihai kararı verene kadar 2 heykel de güvenli bir depoda saklanacak. Eyalet yasalarına göre, kentin heykelleri almakla ilgilenenlerden talepte bulunması gerekiyordu ancak geçtiğimiz perşembe günü sona eren teklif döneminde yalnızca 10 yanıt gelmişti. Bunun üzerine heykellerin kaldırılması için harekete geçildi. Eyalet yasasındaki savaş anıtlarını koruyan maddede yapılan değişiklikler sonucu uzun süreli yasal mücadelenin ardından heykellerin kaldırılması kararlaştırıldı.

Heykeller, 2017'deki protestoların hedefi haline gelmişti

Heykellerin kaldırılması özellikle 2017'deki ırkçılık karşıtı protestolarla birlikte gündeme gelmişti. ABD İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz ettiği ve beyazların üstünlüğünü savundukları için generallerin heykellerin etrafında 12 Ağustos 2017'de protesto gösterileri başlatılmış, başka eyaletlere de sıçrayan gösterilerde polisle protestocular arasında günlerce süren şiddet olayları yaşanmıştı. - VIRGINIA