ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 200 Bine Yükseldi
Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 200 Bine Yükseldi

22.01.2026 17:25
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 17 Ocak haftasında 200 bine çıktı, beklentilerin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ocak ile biten haftada 200 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 200 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 209 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 198 binden 199 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin 750 azalışla 201 bin 500'e düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ocak ile biten haftada 26 bin azalarak 1 milyon 849 bine geriledi.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

