ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu - Son Dakika

ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu

18.12.2020 09:19
ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu, System.String[]

ABD'de yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

ABD'de yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Buz tutan yolda kontrolden çıkarak kayan bir araç, o sırada yol kenarında bekleyen yayaların arasına daldı.

Kaza, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan araç, hızla yol kenarında bekleyen üç yayanın üzerine hareket etti. Aracı fark eden yayalar son anda ezilmekten kurtuldu. Kayan araç, o sırada yol kenarındaki park halinde duran araca çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına an be an yansıdı.


ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu
ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu
ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu

Amerika Birleşik Devletleri, kar, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de kontrolden çıkan araç yayaları biçiyordu - Son Dakika Dünya


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