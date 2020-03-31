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ABD'de koronavirüs: Central Park'ın göbeğinde sahra hastanesi inşa edildi
6 saat önce
ABD'nin Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu.
ABD'nin Manhattan kentindeki ünlü Central Park'ta, Evanjelist Kilisesi'ne bağlı bir derneğin maddi yardımlarıyla sahra hastanesi kuruldu. Hummalı bir çalışmayla çadırdan inşa edilen hastanede, salı günü ilk 68 hastanın tedavisine başlanması bekleniyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:06
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