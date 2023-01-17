ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

17.01.2023 09:31
ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Florida'nın Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD'de silahlı saldırı yaşandı: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı ABD'de silahlı saldırı yaşandı: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğine silahlı saldırı: 8 yaralı ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğine silahlı saldırı: 8 yaralı

Martin Luther King, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 11:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement