ABD'de Rüzgâr Enerjisi İhalesine Rekor Teklif
1 saat önce
ABD’de üç şirket offshore rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulması için yapılan ihaleye 405,1 milyon dolarlık bir teklif sunarak rekor kırdı. Bu rakam, yenilenebilir enerjiye yönelik artan ilginin ve yatırımcı güveninin bir kanıtı olarak görülüyor. Equinor Wind US LLC, Mayflower Wind Energy LLC ve Vineyard Wind LLC’nin her biri rüzgâr enerjisi santralleri için ayrı ayrı 135’er milyon […]The post ABD’de rüzgâr enerjisi ihalesine rekor teklif appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
'de üç şirket offshore rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması için yapılan ihaleye 405,1 milyon dolarlık bir teklif sunarak rekor kırdı.
Bu rakam, yenilenebilir enerjiye yönelik artan ilginin ve yatırımcı güveninin bir kanıtı olarak görülüyor.
Equinor Wind US LLC, Mayflower Wind Energy LLC ve Vineyard Wind LLC'nin her biri rüzgar enerjisi santralleri için ayrı ayrı 135'er milyon dolarlık teklifte bulundu.
Rüzgar enerjisi santrallerinin inşa edileceği lokasyon ABD'nin doğu kıyılarındaki enerjiye aç kentlerine hizmet sunmaya elverişli ve aynı zamanda devletin yenilenebilir enerji satın alma talebini de karşılamış olacak.
Tam olarak faaliyete geçmeleri halinde Massachusetts
'teki santraller yaklaşık 4 bin 100 megawatt rüzgar enerjisi üretebilecek. Bu da yaklaşık 1,5 milyon hanenin gereksinimini karşılayabilecek bir potansiyel.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:14
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