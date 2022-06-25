Son dakika haber! ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü

25.06.2022 21:59
Son dakika haber! ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Hastane yolunda ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi Son dakika haberleri: Hastane yolunda ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 22:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement