ABD'de siyahi genci döverek öldüren polislerin bağlı olduğu birim kapatıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polisler tarafından trafikte durdurularak dövülen ve aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'u öldüren polislerin bağlı olduğu birim kalıcı olarak kapatıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 7 Ocak'ta 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols'un 5 siyahi polis tarafından dövülerek öldürüldüğü anlara ait görüntülerin ortaya çıkması ülkede infiale yol açmıştı. Memphis Polis Departmanı yaşananların ardından 5 siyahi polisin bağlı bulunduğu "SCORPION" (Akrep) biriminin kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "AKREP Birimi'nin kalıcı olarak kapatılması herkesin çıkarına bir davranış oldu" ifadeleri kullanıldı.

Halk sokağa çıkmıştı

Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıkmıştı. Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Tyre için Adalet yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapatmıştı. Boston, Atlanta, Sacramento, Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne olmuştu. New Yorktaki ünlü Times Meydanındaki bir gösterici üzerine çıktığı polis aracının camlarını tekmeleyerek kırmıştı. New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre 3 kişi polis aracına zarar vermekten gözaltına alınmıştı.

5 polis görevinden ihraç edilmişti

Nichols'un annesi RowVaughn Wells, 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan oğlu Nichols'un şiddet gördüğü anlarda evden sadece 70 metre uzakta olduğunu söylemişti. RowVaughn Wells, "Hiçbir anne, benim çocuğumu kaybettiğim şekilde çocuğunu kaybetmemeli, şu anda yaşadığım şeyi yaşamamalı, hiçbir anne çocuğunu kaybetmemeli" demişti.

Siyahi gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınmış, daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla suçlanıyor. - TENNESSEE