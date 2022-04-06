ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polislere dava açılmayacak - Son Dakika

NEW ABD'deki Minneapolis kentinde, uyurken evine yapılan polis baskınında hayatını kaybeden siyahi genç Amir Locke'yi vuran polisler hakkında dava açılmayacağı belirtildi.

Minnesota eyaleti ve Hennepin Bölge başsavcılıklarından yapılan açıklamada, mevcut tüm delillerin incelenmesinden sonra suç duyurusunda bulunmak için "kabul edilebilir yeterli kanıt" olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eyalet, polise ölümcül güç kullanımına izin veren tüzüğün durumuna göre herhangi bir memura karşı bir suç duyurusunu makul şüphenin ötesinde kanıtlayamazdı." ifadesi paylaşıldı.

Olay

Minnesota eyaletine bağlı St. Paul kentinde, bir cinayet soruşturmasında 22 yaşındaki siyahi genç Amir Locke, Minneapolis polisinin evine 2 Şubat'ta yaptığı baskında vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Baskına dair video görüntülerinde, içeriye "polis, arama emri", "yere yat" diye bağırarak giren polislerin, battaniyeye sarılmış koltukta yatan ve elinde silah bulunan Locke'un hareket etmesi üzerine ateş açtığı görülmüştü.

Polis, daha sonra Locke'un isminin "arama emri" içinde olmadığını açıklamıştı.

Locke ailesi, oğullarının herhangi bir suç geçmişi bulunmadığını, silahının ruhsatlı olduğunu vurgulayarak polise karşı gerekli yasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.