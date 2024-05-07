Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

07.05.2024 09:34  Güncelleme: 09:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ, BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR BELLİ OLDU

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

"YÜZDE 50 KPSS YÜZDE 50 MÜLAKAT"

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

ATAMA BAŞVURULARI 20 MAYIS'TA

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuna güler: 68 bin öğretmen açığı 20 bin atama 9 2 Yanıtla
    Ali Sayar: hocam memur maaşlarını biz ödüyoruz ya halk olarak ülkenin ekonomik durumu da belli o yüzden 1 milyon açık olsa bile devlet bütçesine göre atama yapıyor 2 1
  • Tuna: Yeni gelen hükümet, mülakatla kayırılanları belirleyip kovmalı. Yerlerine yeni sınav açmalı 4 1 Yanıtla
  • caps lock: Eğitimden tasarruf olmaz. Bunu öğrendiğiniz zaman ülke düzelecek ! 3 0 Yanıtla
  • Mert kursun : Her ay 1.2 trilyon vergi yuku gecmis olsun 0 0 Yanıtla
  • Cihangir Polat: Maalesef EYT ile bu ulkenin 20 yili yok artik. Bence bu sayi bile cok iyi. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak - Son Dakika
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