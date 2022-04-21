ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u "Uzun Kovid" Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u "Uzun Kovid" Geçirdi

21.04.2022 11:27
ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u "Uzun Kovid" Geçirdi

LOS ANGELES, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles şehrindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) yapılan yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 tedavisi gören kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda, yaygın olarak "Uzun Kovid" adıyla bilinen Kovid-19 post-akut komplikasyonlarını (PASC) gelişti.

LOS ANGELES, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles şehrindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) yapılan yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 tedavisi gören kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda, yaygın olarak "Uzun Kovid" adıyla bilinen Kovid-19 post-akut komplikasyonlarını (PASC) gelişti. UCLA araştırmacıları, Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında UCLA KOVİD Ayakta Tedavi Programı'na başvuran 1.038 kişi üzerinde çalıştı. Çalışmaya göre, bu kişilerden 309'u Uzun Kovid geliştirdi. Hastanede yatan kişilerde görülen en kalıcı semptomlar yorgunluk ve nefes darlığı, ayakta tedavi edilen hastalarda ise koku alma duyusu kaybıydı. Araştırmacılar, hastaneye yatış, diyabet ve yüksek vücut kitle indeksi geçmişi olan kişilerin Uzun Kovid geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u Uzun Kovid Geçirdi

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

Kaliforniya Üniversitesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u 'Uzun Kovid' Geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:12 6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u "Uzun Kovid" Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement