ABD'de Yeni Çalışma: Kovid-19 Hastalarının Yüzde 30'u "Uzun Kovid" Geçirdi - Son Dakika

LOS ANGELES, 21 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles şehrindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) yapılan yeni bir araştırmaya göre, Kovid-19 tedavisi gören kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda, yaygın olarak "Uzun Kovid" adıyla bilinen Kovid-19 post-akut komplikasyonlarını (PASC) gelişti. UCLA araştırmacıları, Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında UCLA KOVİD Ayakta Tedavi Programı'na başvuran 1.038 kişi üzerinde çalıştı. Çalışmaya göre, bu kişilerden 309'u Uzun Kovid geliştirdi. Hastanede yatan kişilerde görülen en kalıcı semptomlar yorgunluk ve nefes darlığı, ayakta tedavi edilen hastalarda ise koku alma duyusu kaybıydı. Araştırmacılar, hastaneye yatış, diyabet ve yüksek vücut kitle indeksi geçmişi olan kişilerin Uzun Kovid geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.