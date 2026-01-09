ABD'de Yolsuzluk Soruşturması İçin Yeni Yardımcı Başsavcı Atanacak - Son Dakika
ABD'de Yolsuzluk Soruşturması İçin Yeni Yardımcı Başsavcı Atanacak

09.01.2026 01:16
Vance, Adalet Bakanlığı'na bağlı yeni bir yardımcı başsavcı atanacağını ve yolsuzlukları soruşturacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülke genelindeki "yolsuzlukları soruşturmakla" görevli Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir yardımcı başsavcının göreve başlayacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Minnesota'da halen devam eden "usulsüzlük" soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, özellikle Demokrat eyaletlerde ciddi oranda "yolsuzlukların" yapıldığını savundu. Minnesota'daki olayın sadece bir örnek olduğunu ileri süren Vance, diğer eyaletlere de bakılması gerektiğini belirtti.

Başkan Yardımcısı, ülke genelindeki "yolsuzlukları soruşturmakla" görevli Adalet Bakanlığı bünyesinde bakan yardımcısına bağlı çalışacak yeni bir yardımcı başsavcının görevlendirileceğini ve bu pozisyon için belirlenecek ismin kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

Vance, "Bu kişinin çalışmaları öncelikle Minnesota'da başlayacak ancak görev alanı ülke çapında olacak." dedi.

Söz konusu ismin, ABD Senatosu'ndan da hızlı şekilde onay alacağını umduğunu vurgulayan Vance, bu kişinin Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yakın şekilde çalışacağını ifade etti.

Minnesota'da iki dönemdir valilik yapan Demokrat Tim Walz, kamuoyunda çocuk bakım fonlarında "usulsüzlük" yaptığı iddialarının ardından yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurdu

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu bildirmişti.

HHS Sözcüsü Andrew Nixon, ABC News'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediğini söylemişti.

Ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu kaydeden Nixon, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtmişti.

Kararın, ABD'de Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlamıştı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, söz konusu videoyu paylaşmıştı.

Daha sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlatmıştı.

Videonun ardından Minnesota eyaletindeki çocuk fonu ödemeleri dondurulmuştu.

Kaynak: AA

