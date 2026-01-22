ABD'den Haiti'ye Hükümet Uyarısı - Son Dakika
ABD'den Haiti'ye Hükümet Uyarısı

22.01.2026 08:16
ABD, Haiti'de Geçiş Konseyinin hükümet yapısını değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Haiti'de geçiş sürecini yöneten Geçiş Konseyini, ülkenin hükümet yapısında değişiklik yapılmaması konusunda uyardı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Haiti'de güvenlik ve istikrarın sağlanması hedefinin sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, Haiti'de hükümet yapısında değişiklik yapılmaması uyarısında bulunularak "ABD, seçilmemiş Geçiş Konseyi tarafından hükümetin yapısını değiştirmeye yönelik her türlü çabayı, bu hedefi baltalamaya yönelik bir girişim olarak kabul edecek ve bu nedenle geçersiz ve hükümsüz sayacaktır." denildi.

Ülkenin hükümet sistemine yönelik söz konusu değişikliklerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği belirtilen paylaşımda, "ABD, çeteleri destekleyen bu tür yıkıcı bir adımı destekleyen herkesi ABD'nin, bölgenin ve Haiti halkının çıkarlarına aykırı hareket eden kişiler olarak kabul edecek ve buna göre hareket edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede, çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025'te Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kaynak: AA

